Протеже Филиппа Киркорова молдавская певица Наталья Гордиенко вернулась из Роттердама с 13-м местом
33-летняя певица представляла Молдову на "Евровидении 2021", где исполнила песню «Sugar» («Сахар»), которую для нее написал Димитрис Контопулос, а продюсером ее участия в шоу стал Филипп Киркоров. Интересно, что Контопулос и Киркоров также работали над выступлением Ани Лорак в Евровидении 2008, где она представляла Украину с песней Shady Lady и заняла второе место.
Киркоров прокомментировал результат своей подопечной. Несмотря на то, что девушка не вошла даже в ТОП-5, ей зато удалось установить рекорд. Какой именно, Филипп рассказал у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Ещё одна страница Евровидения перевёрнута... Это был самый особенный год за всю историю конкурса, уж я то знаю толк. И я рад, что в такой сложный год рядом была талантливая, отважная и обаятельная @natalitsa 💯🔝 Спасибо тебе, Наташа, за твоё трудолюбие и искренность, позитив и драйв! Ты - настоящее солнце! ☀️ Гордость Молдовы! И поздравляю тебя с рекордом! Именно ты смогла исполнить самую длинную ноту за всю 65-летнюю историю Евровидения. Целых 17 секунд! 🔥 Я уверен, этот май станет трамплином твоей творческой жизни! Пусть все получится! Ценю и благодарю тебя за эти потрясающие дни и эмоции.🙏🏻", - обратился к своей протеже певец.
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