Знаменитый российский певец Филипп Киркоров неожиданно оказался в инвалидной коляске, засветившись в компании украинской певицы MARUV

Скандальный росссийский артист удивил поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В публикации певец решил поделиться трейлером нового клипа, в котором он снялся с украинской исполнительницей.

Судя по очень короткому ролику, местом действия станет некая больница. Когда ее двери открываются, в помещении можно заметить Киркорова, который сидит в инвалидной коляске, и MARUV, которая ее придерживает.

При этом, певец одет в черно-белый костюм в полоску с желтым акцентом в виде брюк и шляпы. А вот Анна Корсун (настоящее имя MARUV) позирует в откровенном костюме медсестры и зеленом парике.

«Моя коварная и самая сексуальная MARUV «забрала в свои сети», - подписал кадры Киркоров.

Тем же видео поделилась в своем Инстаграм и украинская артистка. Она добавила, что пока не может раскрыть название песни, на которую снимался этот клип. Также пока не понятно, будет ли это их с Киркоровым дуэт, или один из артистов просто снялся в клипе коллеги.

В сети уже успели бурно отреагировать на эти кадры.

«Ого как интригующе заманчиво», «Нельзя шутить с коляской, можете себе напророчить. Это уже не смешно», «Так и знала что у Бузовой уведут», «Разрыв аорты», «Киркоров? Серьезно? Что за жесть?», «Филипок вразнос пошёл точнее его туда покатили», - пишут люди.

Напомним, Киркоров подставил Тодоренко, засветив ее в неприглядном виде: «Жесть, ну и села...».

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров удивил неожиданным образом: «Деду под 60, а он как малолетка».

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