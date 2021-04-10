Российский певец Филипп Киркоров исполнил украинскую композицию "Пісня про рушник"

Как передает Politeka.net, кадры с празднования именин дочери Аллы-Виктории артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Среди множества звездных гостей Филлипа Бедровича была певица Ани Лорак,

Вместе с ней, под аккомпанемент композитора и музыканта Игоря Крутого, Киркоров исполнил легендарную украинскую песню авторства Андрея Малышко.



Российский артист то и дело сбивался и забывал слова.

Стоит отметить, что Лорак пришла в компании не свое парня, а бывшего мужа Мурата. Пара нежно хихикала и даже исполнила медленный танец.

Как известно, 43-летний Мурат после развода с артисткой проживает в Киеве, где у него бизнес. Тогда как Али Лорак с дочкой Софией осталась жить и строить карьеру в Москве.

Налчаджиоглу рассказывал, что навещает дочь раз в месяц или полтора, а в другие дни она звонит ему по видеосвязи.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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