Известный российский певец Филлип Киркоров ошеломил образом в свежем выпуске шоу «Маска» в России
Как передает Politeka.net, 53-летний Киркоров является одним из детективов российской версии шоу «Маска». В каждом выпуске звезды примеряют новые экстравагантные образы. В этот раз Киркоров решил кардинально сменить имидж, превратившись в рокера. Он надел кожаную косуху, перстни, шипы и рокерскую кепку. Выглядел артист очень эпатажно.
«Продолжаем выходной у ТВ. Интрига нарастает. Ух, дадим жару! По традиции - опрос: кто должен снять маску?», - подписал фото артист.
В комментариях Киркорову оставили массу приятных слов по поводу его образа.
«Вечно молодой», «Ой, ну огонь», «Привет, Ты шикарен», «Шикарно», «Красава», «Плохой мальчик», «Наш любимый рокер», «Четкий», - пишут пользователи сети.
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На одном из фото Киркоров засветил Регину Тодоренко в неприглядном виде. Ее тут же жестко раскритиковали в сети за внешний вид и неприличное поведение.
«Жесть, ну и села Регина», «О Регине я другого мнения была. Зазвездилась на этом шоу», «Тодоренко- клоун что ли?!», «позорит наше телевидение своей пошлостью и невоспитанностью! Телевизоры наши позорит!», «Что с Региной??? Дети тоже смотрят!», - взорвались люди.
Напомним, что 53-летний Киркоров показал подросших детей, удивив заявлением: «Такого поворота я не ожидал».
Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров удивил неожиданным образом: «Деду под 60, а он как малолетка».
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