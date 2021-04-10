Російський співак Філіп Кіркоров виконав українську композицію "Пісня про рушник"
Як передає Politeka.net, кадри зі святкування іменин дочки Алли-Вікторії артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Серед безлічі зіркових гостей Філіпа Бедровича була співачка Ані Лорак.
Разом з нею, під акомпанемент композитора і музиканта Ігоря Крутого, Кіркоров виконав легендарну українську пісню авторства Андрія Малишка.
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Російський артист раз у раз збивався і забував слова.
Варто відзначити, що Лорак прийшла не в компанії свого хлопця, а колишнього чоловіка Мурата. Пара ніжно перешіптувалася і навіть виконала повільний танець.
Як відомо, 43-річний Мурат після розлучення з артисткою проживає в Києві, де у нього бізнес. Тоді як Алі Лорак з донькою Софією залишилася жити і будувати кар'єру в Москві.
Налчаджіоглу розповідав, що відвідує дочку раз на місяць або півтора, а в інші дні вона дзвонить йому по відеозв'язку.
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