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Російський співак Філіп Кіркоров виконав українську композицію "Пісня про рушник"

Як передає Politeka.net, кадри зі святкування іменин дочки Алли-Вікторії артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Серед безлічі зіркових гостей Філіпа Бедровича була співачка Ані Лорак.

Разом з нею, під акомпанемент композитора і музиканта Ігоря Крутого, Кіркоров виконав легендарну українську пісню авторства Андрія Малишка.



Російський артист раз у раз збивався і забував слова.

Варто відзначити, що Лорак прийшла не в компанії свого хлопця, а колишнього чоловіка Мурата. Пара ніжно перешіптувалася і навіть виконала повільний танець.

Як відомо, 43-річний Мурат після розлучення з артисткою проживає в Києві, де у нього бізнес. Тоді як Алі Лорак з донькою Софією залишилася жити і будувати кар'єру в Москві.

Налчаджіоглу розповідав, що відвідує дочку раз на місяць або півтора, а в інші дні вона дзвонить йому по відеозв'язку.

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