Такого не очікували навіть від нього

53-річний російський співак Філіп Кіркоров здивував своїм вбранням

Король російської естради завжди відрізнявся любов'ю до яскравого екстравагантного одягу. У новому пості артист показав образ, в якому, на власну ж думку, виглядає дуже гарячим. Однак не всі фоловери погодилися з такою думкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку співака.

Так, на новому фото Крикров позував в кислотно салатових кросівках, такого ж кольору куртці, білій футболці і чорних штанях. Варто відзначити, що на все це рясно нанесені різні принти і нашивки. Такий стиль зазвичай люблять Підлітки.

"Важко зберігати холодний розум, коли ти гарячий», - підписав кадр артист.

Відзначимо, реакція фоловерів на такий прикид Кіркорова була неоднозначною. Схоже, він здивував навіть своїх шанувальників.

"Яскравіше вже нікуди", "Вау!!! який гарний!! зелений вам дуже йде", "Дідові під 60, а він як малолітка", "нічого хорошого", "чим старіше – тим веселіше", - пишуть в коментарях.

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