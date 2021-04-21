Такого не ожидали даже от него

53-летний российский певец Филипп Киркоров удивил своим нарядом

Король российской эстрады всегда отличался любовью к яркой экстравагантной одежде. В новом посте артист показал образ, в котором, по собственному же мнению, выглядит очень горячим. Однако не все фолловеры сог8ласились с таким мнением. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу певца.

Так, на новом фото Крикров позировал в кислотно салатовых кроссовках, такого же цвета куртке, белой футболке и черных штанах. Стоит отметить, что на все это обильно нанесены различные принты и нашивки. Такой стиль обычно любят подростки.

«Трудно сохранять холодный рассудок, когда ты горячий», - подписал кадр артист.

Отметим, реакция фолловеров на такой прикид Киркорова была неоднозначной. Похоже, он удивил даже своих поклонников.

«Ярче уже некуда», «Вау!!! какой красивый!! зелёный вам очень идёт», «Деду под 60, а он как малолетка», «Ничего хорошего», «Чем старее – тем веселее», - пишут в комментариях.

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