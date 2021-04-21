53-летний российский певец Филипп Киркоров удивил своим нарядом
Король российской эстрады всегда отличался любовью к яркой экстравагантной одежде. В новом посте артист показал образ, в котором, по собственному же мнению, выглядит очень горячим. Однако не все фолловеры сог8ласились с таким мнением. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу певца.
Так, на новом фото Крикров позировал в кислотно салатовых кроссовках, такого же цвета куртке, белой футболке и черных штанах. Стоит отметить, что на все это обильно нанесены различные принты и нашивки. Такой стиль обычно любят подростки.
«Трудно сохранять холодный рассудок, когда ты горячий», - подписал кадр артист.
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Отметим, реакция фолловеров на такой прикид Киркорова была неоднозначной. Похоже, он удивил даже своих поклонников.
«Ярче уже некуда», «Вау!!! какой красивый!! зелёный вам очень идёт», «Деду под 60, а он как малолетка», «Ничего хорошего», «Чем старее – тем веселее», - пишут в комментариях.
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