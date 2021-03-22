53-річний російський співак Філіп Кіркоров показав своїх старших дітей Аллу-Вікторію і Мартіна Христина

Кіркоров є зірковим детективом російського варіанту шоу "Маска" і на свіжий випуск програми взяв з собою дітей. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку співака.

"Після програми зроблю ще пост з героєм, адже такого повороту і відкриття Маски я не очікував... Ніяк!"- заінтригував співак.

Видно, що 9-річна дочка і восьмирічний син артиста помітно підросли, івсе більше стають схожі на батька.

Фото з дітьми, які показав Кіркоров, користувачі Мережі зустріли масою компліментів.

"Шикарний тао, чудові дітки будьте в здоров'ї", "діти люблять тата👏", "Краса земна", "Браво, Сім'я Кіркорових! Ви красені", "діти у Кіркорова красиві", "Милашки", "син ваша копія! Дуже схожий", - пишуть в коментарях.

Як відомо, у Кіркорова є двоє дітей Алла-Вікторія (2011 року народження) і Мартін-Крістін (2012), народжені сурогатною матір'ю.

Під час його відсутності за дітьми доглядає сестра батька Філіпа Марі, колишня оперна співачка, у вихованні онуків активну участь бере також і сам дідусь Бедрос.

У ЗМІ пишуть, що матір'ю дітей Філіпа Кіркорова стала його близька подруга Наталія Єфремова.

Нагадаємо, що зовсім сивий Кіркоров привів на шоу "Маска" своїх дітей, з'явилися кадри: "найнесподіваніший фінал".

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