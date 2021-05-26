66-летний певец Борис Моисеев, который несколько лет назад пережил инсульт, внезапно появился на публике после длительного перерыва
Моисеев стал гостем пышного празднования 50-летия дочери Алллы Пугачевой Кристины Орбакайте. Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры публикуют в Сети.
Гостями мероприятия стали многочисленные российские звезды. Алла Борисовна произнесла перед собравшимися трогательную речь, закончив ее словами «Виват, Кристина!».
На видео этого эпизода праздника попал и Моисеев. 67-летний артист сидел за одним из столов. Певец, который 11 лет назад перенес инсульт, выглядел хорошо и был аккуратно подстрижен.
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В своем микроблоге в Instagram в день рождения Орбакайте Моисеев опубликовал архивное фото с певицей.
«25 мая Заслуженной Артистке РФ исполняется 50 лет», — написал он.
Позже Моисеев показал и фото с празднования.
Как известно, Борис Моисеев в декабре 2010 года перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться — у 66-летнего артиста парализованы верхняя губа и левая рука, затруднена речь.
В сентябре 2020 года близкие артиста сообщили, что его состояние ухудшилось. СМИ со ссылкой на адвоката, телевизионного эксперта Тамару Пухову писали, что прикованный к постели Моисеев оказался без средств к существованию, ему даже не на что купить продуктов.
Однако сам Борис Моисеев это опровергал.
«Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», - говорил артист.
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