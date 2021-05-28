Певица Кристина Орбакайте на днях отпраздновала юбилей, закатив пышную вечеринку, собрав семью и многих представителей шоу-биза

На одной из фан-страничек семейства Аллы Пугачевой в Инстаграм опубликовали интересное фото, на котором предстали сама 72-летняя Примадонна с мужем Максимом Галкиным и ее 50-летняя дочь Орбакайте с возлюбленным Михаилом Земцовым, передает Politeka.net.

Все четверо были празднично одеты: мужчины в строгих костюмах с галстуками-бабочками, а певицы в роскошных платьях. Кристина встретила юбилей в белом силуэтном платье в пол с необычным декором - широкой лентой, спускавшейся от шеи к талии. А вот Алла Борисовна щеголяла в пышном платье персикового оттенка с вышитыми цветами.

"Все вместе. 🙏🏼❤️ Большая дружная семья ❤️", - подписал автор поста.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинство рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Некоторые, однако, выразили недоумение по поводу наряда Кристины, мол, померкла на фоне своей знаменитой матери.

"Очень красивые🔥Алла в этом платье Восхитительно красивая😍🔥"

"Кристина выглядит на 30 лет, до 50-ти ещё далеко!"

"Земцов такой высокий🔥 Вся семья у них шикарная ❤️"

"Кристи муж похорошел 🔥ну у таких жены и тёщи так бывает"

"Кристина выглядит прекрасно, но платье ужасное. Как будто грудь по бокам висит" - "вот и мне показалось что одна грудь как будто вообще уехала 😮"

"Платье офигенное! А Алочка ещё круче платья!!! 👍"

"Ой!!! И красивых девчата мужичков отхватили😄"

"Пугачевой 45 лет. Больше и не дашь. Молодец"

"👏 повернули время вспять"

Напомним, что Орбакайте показала резко повзрослевшую внучку Пугачевой: "Уже девушка в ней просыпается".

Как сообщала Politeka, Орбакайте затмила всех звезд, выйдя на красную дорожку, кадры: "Самая красивая".