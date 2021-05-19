Российская певица и актриса Кристина Орбакайте вышла в свет со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым

Как пишет Politeka.net, Земцов – третий муж Орбакайте. Они познакомились в 2004 году, а уже в 2005 году поженились. Мужчина младше артистки на 6 лет. В день их знакомства он даже не узнал артистку, поскольку был далек от трендов российской эстрады.

Сегодня пара воспитывает дочь Клавдию. В отличие от предыдущих двух браков, этот брак Кристины поклонникам кажется счастливым. На свежих фото Кристина и Михаил позировали в вечерних нарядах. Вместе они посетили светское мероприятие в Москве.

«Окунулись в модную, весеннюю жизнь! На показе», - подписала фото звезда.

В комментариях паре оставили массу приятных слов. Многие удивились росту Михаила, который составляет 198 см. Это почти два метра.

«Какие вы красивые», "Какой высокий", «Счастлив когда ты рядом», «Красавцы», «Кристина! Вы очень красивая пара! Я люблю Вашу маму и всю Вашу семью!», «Красивая пара», «Приятная, красивая пара, вызывающая положительные эмоции», «Самый адекватный муж, они даже похожи», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте позировала в ресторане с 9-летней дочкой. Перед девчонками на столе стояла пицца.

Напомним, что Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".

Как сообщала Politeka, Орбакайте готовится отпраздновать 50-летие, как сейчас выглядит дочь Пугачевой: «Бабушка Кристя».

Также Politeka писала, что Орбакайте показала резко повзрослевшую внучку Пугачевой: "Уже девушка в ней просыпается".