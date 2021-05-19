Российская певица и актриса Кристина Орбакайте вышла в свет со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым

Как пишет Politeka.net, Земцов – третий муж Орбакайте. Они познакомились в 2004 году, а уже в 2005 году поженились. Мужчина младше артистки на 6 лет. В день их знакомства он даже не узнал артистку, поскольку был далек от трендов российской эстрады.

Сегодня пара воспитывает дочь Клавдию. В отличие от предыдущих двух браков, этот брак Кристины поклонникам кажется счастливым. На свежих фото Кристина и Михаил позировали в вечерних нарядах. Вместе они посетили светское мероприятие в Москве.

«Окунулись в модную, весеннюю жизнь! На показе», - подписала фото звезда.

В комментариях паре оставили массу приятных слов. Многие удивились росту Михаила, который составляет 198 см. Это почти два метра.

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«Какие вы красивые», "Какой высокий", «Счастлив когда ты рядом», «Красавцы», «Кристина! Вы очень красивая пара! Я люблю Вашу маму и всю Вашу семью!», «Красивая пара», «Приятная, красивая пара, вызывающая положительные эмоции», «Самый адекватный муж, они даже похожи», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте позировала в ресторане с 9-летней дочкой. Перед девчонками на столе стояла пицца.

Напомним, что Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".

Как сообщала Politeka, Орбакайте готовится отпраздновать 50-летие, как сейчас выглядит дочь Пугачевой: «Бабушка Кристя».

Также Politeka писала, что Орбакайте показала резко повзрослевшую внучку Пугачевой: "Уже девушка в ней просыпается".