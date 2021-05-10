Співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, викликала фурор яскравим і живим фото зі своєю сім'єю

Як відомо, 49-річна співачка після заміжжя деякий час жила на дві країни. Так як у чоловіка Христини Михайла Земцова свій бізнес в США, він кілька років умовляв зірку переїхати до Америки. В 2018 році це нарешті сталося. Їх 9-річна дочка Клавдія, яка народилася в Майамі, має американське громадянство і вільно говорить англійською. Орбакайте частенько виставляє кадри з нею та чоловіком в своєму Instagram.

На новому фото, опублікованому в мікроблозі, Орбакайте відобразила рідних на тлі вечірніх вогнів вулиці, передає Politeka.net. Всі троє щиро посміхалися і насолоджувалися моментом.

"Міцніше обіймай, Май Май Май!! Щастя вам і вашим родинам 💜 👨 👩 👧 #маймаймай #слюбовьювдуше", - підписала знімок Христина, згадавши рядок з відомої пісні.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Крім побажань любові і удачі, деякі звернули увагу, як сильно подорослішала Клавдія. Внучка Пугачової, на думку публіки, в рівній мірі схожа й на батька, і на матір. Також деякі помітили, що сама Христина з чоловіком теж схожі, немов брат із сестрою.

"Красива сім'я 👍 🔥 "

"Які милі🔥щаслива сім'я. Щастя і радості❤️"

"Як брат і сестра, так ви схожі з чоловіком🔥❤️"

"Прекрасна сім'я, а дочка копія тата, чудова дівчинка!"

"Завжди співаю в травні цю пісню😍"

"У Клави мамина посмішка 😍"

"Клавочка на матусю схожа)"

"Сім'я❤️ Клаудія яка доросла вже, нещодавно лялечка була, а зараз вже дівчина в ній прокидається 😍"

Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте показала, як виросла внучка Пугачової, відео: "з віком на Христину схожа".

Також Politeka писала, що 49-річну дочку Пугачової Орбакайте міцно обхопив відомий росіянин, фото вже в мережі:"Шикарно виглядайте".