Российская певица и актриса Кристина Орбакайте не перестает удивлять своих поклонников моложавым видом

Как передает Politeka.net, Орбакайте как и ее звездная мать Алла Пугачева постоянно держит себя в форме. В свои 49 лет многодетная мать выглядит очень молодо. Кристина продолжает выступать с концертами и спектаклями, время от времени появляясь в кино. При этом звезда счастлива со своим третьим мужем. Вместе они воспитывают дочку Клавдию.

На свежих фото Орбакайте позировала в ресторане с 9-летней дочкой. Перед девчонками на столе стояла пицца.

«Иногда хочется побаловать себя пиццей. Мы с Клавочкой любим «белую», - подписала фото певица.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Фанаты были впечатлены внешностью Орбакайте и ее неувядающей красотой.

«Кристине как будто 18)) Умничка наша!», «Хорошего отдыха», «Наши любимые девчонки», «Очень приятно на вас смотреть!», «Кристина такая красотка. Выглядит замечательно», «Девочки Вы супер!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте похвасталась образом в очень красивом леопардовом платье, которое при первом взгляде походило на халат. Орбакайте позировала в обнимку с певицей Валерией.

Напомним, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".

Как сообщала Politeka, Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".

Также Politeka писала, что 49-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте крепко обхватил известный россиянин, фото уже в сети: "Шикарно смотритесь".