Российская певица и актриса Кристина Орбакайте не перестает удивлять своих поклонников моложавым видом
Как передает Politeka.net, Орбакайте как и ее звездная мать Алла Пугачева постоянно держит себя в форме. В свои 49 лет многодетная мать выглядит очень молодо. Кристина продолжает выступать с концертами и спектаклями, время от времени появляясь в кино. При этом звезда счастлива со своим третьим мужем. Вместе они воспитывают дочку Клавдию.
На свежих фото Орбакайте позировала в ресторане с 9-летней дочкой. Перед девчонками на столе стояла пицца.
«Иногда хочется побаловать себя пиццей. Мы с Клавочкой любим «белую», - подписала фото певица.
В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Фанаты были впечатлены внешностью Орбакайте и ее неувядающей красотой.
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«Кристине как будто 18)) Умничка наша!», «Хорошего отдыха», «Наши любимые девчонки», «Очень приятно на вас смотреть!», «Кристина такая красотка. Выглядит замечательно», «Девочки Вы супер!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте похвасталась образом в очень красивом леопардовом платье, которое при первом взгляде походило на халат. Орбакайте позировала в обнимку с певицей Валерией.
Напомним, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".
Как сообщала Politeka, Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".
Также Politeka писала, что 49-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте крепко обхватил известный россиянин, фото уже в сети: "Шикарно смотритесь".