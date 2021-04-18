Дочка Пугачової Крістіна Орбакайте постала в обіймах російського співака Олександра Буйнова

Так, на одній з вечірок музикант придбав 49-річну співачку за талію і зробив з нею спільне фото. Знімок з'явився на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Христині Орбакайте, передавати Politeka.net

"Всім привіт», - йдеться в підписі.

На Христині було надіто червоне приталене плаття, яке вона поєднувала з масивними сережками червоного кольору і укладеними в хвіст хвилястими локонами.

Олександр був одягнений у вільну білу толстовку з капюшоном, поверх якої він надів чорний піджак.

Співачка акуратно склала свої доглянуті руки з непомітним манікюром на плечі Буйнова, при цьому сам музикант ніжно придбав дочку Алли Пугачової за талію.

Знаменитості позували з посмішками на камеру.

Фолловери вже відреагували на парочку, зазначивши, що вони відмінно виглядають.

"Виглядаєш чудово",

"Красуни",

"Шикарно виглядаєте", - висловилися в мережі.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте показала свою дочку Клавдію. На знімку Христина позувала в чорному в'язаному светрі, який вона одягла поверх блузи. Поруч стояла Клавдія, яка з віком стає все більше схожою на батька. Фото Орбакайте приурочила до початку весняних канікул. Щасливе обличчя Клави на фото тому підтвердження.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте збентежила зовнішнім виглядом напередодні свята, як на траур: "та вже, не можуть наші зірки...".

Також Politeka писала, що Орбакайте з бюстом напоказ привела на зйомки всіх своїх дітей, рідкісне фото онуків Пугачової: "які вони різні".