Дочка Пугачової Крістіна Орбакайте постала в обіймах російського співака Олександра Буйнова
Так, на одній з вечірок музикант придбав 49-річну співачку за талію і зробив з нею спільне фото. Знімок з'явився на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Христині Орбакайте, передавати Politeka.net
"Всім привіт», - йдеться в підписі.
На Христині було надіто червоне приталене плаття, яке вона поєднувала з масивними сережками червоного кольору і укладеними в хвіст хвилястими локонами.
Олександр був одягнений у вільну білу толстовку з капюшоном, поверх якої він надів чорний піджак.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою: "Молодці, чудове"
51-річну Дженніфер Лопес підловили на вулиці в міні-топі і лосинах: як зараз виглядає зірка
Олексій Тригубенко з "Холостячки" показав ймовірну свекруху-красуню Мішиної: "Вся сім'я в зборі..."
"Холостячка" Мішина і Еллерт ошелешили українців раптовим розставанням: "Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею..."
Співачка акуратно склала свої доглянуті руки з непомітним манікюром на плечі Буйнова, при цьому сам музикант ніжно придбав дочку Алли Пугачової за талію.
Знаменитості позували з посмішками на камеру.
Фолловери вже відреагували на парочку, зазначивши, що вони відмінно виглядають.
"Виглядаєш чудово",
"Красуни",
"Шикарно виглядаєте", - висловилися в мережі.
Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте показала свою дочку Клавдію. На знімку Христина позувала в чорному в'язаному светрі, який вона одягла поверх блузи. Поруч стояла Клавдія, яка з віком стає все більше схожою на батька. Фото Орбакайте приурочила до початку весняних канікул. Щасливе обличчя Клави на фото тому підтвердження.
Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".
Як повідомляла Politeka, Орбакайте збентежила зовнішнім виглядом напередодні свята, як на траур: "та вже, не можуть наші зірки...".
Також Politeka писала, що Орбакайте з бюстом напоказ привела на зйомки всіх своїх дітей, рідкісне фото онуків Пугачової: "які вони різні".