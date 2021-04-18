Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте предстала в объятиях российского певца Александра Буйнова

Так, на одной из вечеринок музыкант приобнял 49-летнюю певицу за талию и сделал с ней совместное фото. Снимок появился на одной из фан-страничек в Инстаграм, посвященных Кристине Орбакайте, передает Politeka.net

«Всем привет», - говорится в подписи.

На Кристине было надето алое приталенное платье, которое она сочетала с массивными серьгами красного цвета и уложенными в хвост волнистыми локонами.

Александр был одет в свободную белую толстовку с капюшоном, поверх которой он надел черный пиджак.

Певица аккуратно сложила свои ухоженные руки с неброским маникюром на плече Буйнова, при этом сам музыкант нежно приобнял дочь Аллы Пугачевой за талию.

Знаменитости позировали с улыбками на камеру.

Фолловеры уже отреагировали на парочку, отметив, что они отлично смотрятся.

"Выглядишь великолепно",

"Красавцы",

"Шикарно смотритесь", - высказались в сети.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте показала свою подросшую дочь Клавдию. На снимке Кристина позировала в черном вязаном свитере, который она надела поверх блузы. Рядом стояла Клавдия, которая с возрастом становится все больше похожей на отца. Фото Орбакайте приурочила к началу весенних каникул. Счастливое лицо Клавы на фото тому подтверждение.

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".

Как сообщала Politeka, Орбакайте смутила внешним видом накануне праздника, как на траур: "Да уж, не могут наши звезды...".

Также Politeka писала, что Орбакайте с бюстом напоказ привела на съемки всех своих детей, редкое фото внуков Пугачевой: "Какие они разные".