Співачка Крістіна Орбакайте поділилася зворушливими відео зі своєю донькою

Так, 49-річна дочка Примадонни Алли Борисівни Пугачової опублікована на сторінці в Instagram ролик з 9-річною Клавдією. Відома виконавиця привітала фанатів з католицьким Великоднем, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

"Ми вас вітає зі святом Світлого католицького Великодня. Христос Воскрес!!",- каже Христина і Клавдія, тримаючись за руки.

Фолловериі відреагували моментально. Вони привітали дочку Алли Пугачової і її сім'ю зі святом. Багато відзначили, що Христина дуже схожа на свою легендарну матусю і назвали їх «світлими» і «красивими».

За годину відео виконавиці переглянули понад 1 60 тисяч користувачів Інтернету.

"Такі ви милі! Відразу видно, що так любите один одного! До чого ж хороша сім'я!"

"Христина я вас вітаю з католицьким Великоднем",

"Як же ви на матусю схожі❤️)))",

"А я вважаю, що матуся стала з віком на Хрестину схожа", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".