Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте привітала з днем народження свого колишнього вітчима

30 Квітня Філіп Кіркоров відсвяткував 54-річчя, передає Politeka.net. Артиста привітали рідні, близькі, а також Фанати й колеги по шоу-бізнесу.

Зокрема, колишня падчерка Кіркорова, Крістіна Орбакайте, розмістила у своєму Instagram відео, як вона відпочиває в компанії артиста на яхті, влаштувавши "покатушки", і на пляжі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Днем народження, друже мій @fkirkorov Нам є, що згадати, над чим посміятися і про що помріяти! ❤ ️ 🥳 ",- написала Орбакайте.

Всього за кілька секунд кадри зібрали понад 3000 лайків і багато коментарів.

"З днем народження, Філіпа Кіркорова🌹🌹🌹🌹🌹", "👏👏👏👏🔥🔥🔥😍😍😍з днем народження Філіп"," Вітаю з днем народження!🙌 ❤ ️ ", "Зірки 💫", " Ой Христина гарна😍", " ви схожі з маленьким😂 😂 😂", " який Філіп Добрий з цією свинкою!😍 ", "Найпристойніша, і порядна співачка 😍", " Христиночка 😍, щастя тобі!", "Сама пристойна, і порядна співачка 😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Філіп Кіркоров з 1994 по 2005 рік перебував у шлюбі з матір'ю Христини Орбакайте, Аллою Пугачовою. Артист був четвертим чоловіком співачки.

У пари була велика різниця у віці - 18 років. Подружжя навіть вінчалося в Єрусалимі, проте пара розлучилася.

До слова, зараз 72-річна примадонна одружена з 44-річним Максимом Галкіним.

Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте, загорнута в целофан, приголомшила гучною заявою: "Ух, вмієте...".

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Орбакайте опинився між життям і смертю, що відомо: "залишаєшся інвалідом...".

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