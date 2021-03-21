"Не все это поймут"

Певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, встала на защиту всех женщин

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в странном наряде.

Так, раздетую Кристину обернули в желтый целлофан, а на грудь поставили печать со штрих-кодом. На отретушированном снимке она выглядела гораздо моложе своих лет, тем более удачный макияж стал прекрасным дополнением.

Благодаря подписи становится понятно, что происходит: "Фотопроект @isxakov «Женщина не товар и не имеет срока годности» #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite"

Певица процитировала на фото саму себя: "На сцене жизни - играй главную роль!"

Позиция Орбакайте, которую та не побоялась высказать, нашли отклик у многих. Пользователи кинулись комментировать:

"Золотые слова! Каждая женщина заслуживает счастья!"

"Жалко, что не все это поймут, в Росии 90% самих женщин так не считают"

"Ух! Умеете удивлять. 👍🔥"

"👏 отличный лозунг! Действительно, женщина это бриллиант, достойный роскошной огранки"

"Какое громкое заявление🔥🙌❤️"

"Прекрасно! Вау! 🔥👏"

"Хорошо сказано ❤️"

"Поддерживаю протест против дискриминации женщин по возрасту 🙌"

Ранее мы рассказывали, вернувшаяся на сцену Орбакайте вызвала восторг видообращением сразу после концерта. Уставшая, но счастливая дочь Пугачевой держала в руках шикарный букет цветов.

«Спасибо моим любимым зрителям! Мы снова вместе и наши сердца стучат в одном ритме. Я счастлива!», - говорит на кадрах она.

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".

Как сообщала Politeka, Орбакайте смутила внешним видом накануне праздника, как на траур: "Да уж, не могут наши звезды...".