Певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, встала на защиту всех женщин
Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в странном наряде.
Так, раздетую Кристину обернули в желтый целлофан, а на грудь поставили печать со штрих-кодом. На отретушированном снимке она выглядела гораздо моложе своих лет, тем более удачный макияж стал прекрасным дополнением.
Благодаря подписи становится понятно, что происходит: "Фотопроект @isxakov «Женщина не товар и не имеет срока годности» #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite"
Певица процитировала на фото саму себя: "На сцене жизни - играй главную роль!"
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Позиция Орбакайте, которую та не побоялась высказать, нашли отклик у многих. Пользователи кинулись комментировать:
"Золотые слова! Каждая женщина заслуживает счастья!"
"Жалко, что не все это поймут, в Росии 90% самих женщин так не считают"
"Ух! Умеете удивлять. 👍🔥"
"👏 отличный лозунг! Действительно, женщина это бриллиант, достойный роскошной огранки"
"Какое громкое заявление🔥🙌❤️"
"Прекрасно! Вау! 🔥👏"
"Хорошо сказано ❤️"
"Поддерживаю протест против дискриминации женщин по возрасту 🙌"
Ранее мы рассказывали, вернувшаяся на сцену Орбакайте вызвала восторг видообращением сразу после концерта. Уставшая, но счастливая дочь Пугачевой держала в руках шикарный букет цветов.
«Спасибо моим любимым зрителям! Мы снова вместе и наши сердца стучат в одном ритме. Я счастлива!», - говорит на кадрах она.
Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".
Как сообщала Politeka, Орбакайте смутила внешним видом накануне праздника, как на траур: "Да уж, не могут наши звезды...".