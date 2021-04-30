Российская певица и актриса Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения своего бывшего отчима

30 апреля Филипп Киркоров отпраздновал 54-летие, передает Politeka.net. Артиста поздравили родные, близкие, а также фанаты и коллеги по шоу-бизнесу.

В частности, бывшая падчерица Киркорова, Кристина Орбакайте, разместила в своем Инстаграм видео, как она отдыхает в компании артиста на яхте, устроив "покатушки", и на пляже. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Днём Рождения, дружок мой @fkirkorov Нам есть, что вспомнить, над чем посмеяться и о чём помечтать! ❤️🥳", - написала Орбакайте.

Всего за несколько секунд кадры собрали более 3000 лайков и много комментариев.

"С днем рождения,Филиппа Киркорова🌹🌹🌹🌹🌹", "👏👏👏👏🔥🔥🔥😍😍😍с днем рождения Филипп", "Поздравляю с днём рождения!🙌❤️", "Звёзды 💫", "Ой Кристина красивааая😍", "Вы похожи с маленьким😂😂😂", "Какой Филипп добрый с этой свинкой!😍", "Самая приличная, и порядочная певица 😍", "Кристиночка 😍, счастья тебе!", "Самая приличная, и порядочная певица 😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Филипп Киркоров с 1994 по 2005 год состоял в браке с матерью Кристины Орбакайте, Аллой Пугачевой. Артист был четвёртым мужем певицы.

У пары была большая разница в возрасте - 18 лет. Супруги даже венчались в Иерусалиме, однако пара рассталась.

К слову, сейчас 72-летняя примадонна замужем за 44-летним Максимом Галкиным.

Напомним, что 49-летняя Орбакайте, завернутая в целлофан, ошеломила громким заявлением: "Ух, умеете...".

Как сообщала Politeka, экс-муж Орбакайте оказался между жизнью и смертью, что известно: "Остаешься инвалидом...".

Также Politeka писала, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".