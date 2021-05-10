Певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, произвела фурор ярким и живым фото со своей семьей
Как известно, 49-летняя певица после замужества некоторое время жила на две страны. Так как у супруга Кристины Михаила Земцова свой бизнес в США, он несколько лет уговаривал звезду переехать в Америку. В 2018 году это наконец случилось. Их 9-летняя дочь Клавдия, которая родилась в Майами, имеет американское гражданство и свободно говорит на английском. Орбакайте частенько выставляет кадры с ней и мужем в своем Инстаграм.
На новом фото, опубликованном в микроблоге, Орбакайте запечатлела родных на фоне вечерних огней улицы, передает Politeka.net. Все трое искренне улыбались и наслаждались моментом.
"Крепче обнимай, Май Май Май!! Счастья вам и вашим семьям 💜👨👩👧 #маймаймай #слюбовьювдуше", - подписала снимок Кристина, вспомнив строчку из известной песни.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Кроме пожеланий любви и удачи, некоторые обратили внимание, как сильно повзрослела Клавдия. Внучка Пугачевой, по мнению публики, в равной степени похожа и на отца, и на мать. Также некоторые заметили, что и сама Кристина с мужем похожи, как брат с сестрой.
"Красивая семья👍🔥"
"Какие милые🔥счастливая семья. Счастья и радости❤️"
"Как брат и сестра, так вы похожи с мужем🔥❤️"
"Прекрасная семья, а дочка копия папы, чудесная девочка!"
"Всегда пою в мае эту песню😍"
"У Клавы мамина улыбка😍"
"Клавочка на мамочку похожа)"
"Семья❤️ Клаудия какая взрослая уже, недавно куколка была, а сейчас уже девушка в ней просыпается 😍"
Напомним, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".
Также Politeka писала, что 49-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте крепко обхватил известный россиянин, фото уже в сети: "Шикарно смотритесь".