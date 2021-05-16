Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, готуватися зустріти своє 50-річчя

Як передає Politeka.net, російська співачка нагадала про прийдешнє свято на своїй сторінці в Instagram.

"Підготовка до Дня Народження виробляє антитіла", - написала вона.

25 травня Христині Орбакайте виповнюється 50 років.

Орбакайте показала фото, на якому зображена в оригінальному чорному вбранні. На її обличчі насичений макіяж з акцентом на очі.

"Христина! Бажаю, щоб всі мрії збувалися!!!❤️ Ви чарівні і дуже талановиті", "красуня!❤ Стильна! 😍", "Найкраща", "Невже 50? Відмінна форма, виглядаєте шикарно", "Моя зірка", "копія Алла", "дуже стильна і красива", "красуня! З кожним роком розквітає", "бабуся Крістя", " Проведете не гірше за Філіпа Кіркорова?", "Як схожа на матір", "спочатку глянула на фотку, подумала Буланова", - пишуть в коментарях.

Крістіна Орбакайте народилася в 1971 році в родині знаменитої співачки і литовського циркового артиста Миколаса Орбакаса. Коли дівчинці виповнилося два з половиною, батьки розлучилися.

Через насичені концертні графіки тата і мами маленька Христина жила то у бабусі і дідуся в Литві, то у інших бабусі і дідусі в Москві. Після розлучення Пугачової і Орбакаса залишилася жити у батьків Примадонни в Москві

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