10 мая в семье знаменитой певицы Аллы Пугачевой – особенный день

Сегодня день рождения у младшего внука Примадонны - Дени Байсарова.

Как известно, у дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте трое детей. Своего старшего сына Никиту она родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.

В 2021 году Дени Байсарову исполняется 23 года. Его поздравляют не только родные, но и фанаты звездного семейства. Так, на одном из фан-аккаунтов появилось фото Орбакайте с сыном.

«У меня сегодня сын родился! Слава Богу за всё!🙏 Мой прекрасный, самый лучший на свете сын, мечтай, летай, твори, люби, будь здоров, весел, счастлив и удачлив! ❤️💋🍾🎂💋🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹! Я рядом», - таким текстом сопроводили кадр.

Пользователи Сети присоединились к позравлениям.

«Такой красавец! Всего ему наилучшего!!!», «Похож на мамочку», «Кристина, Поздравляю! Ты хорошая мама! Здоровья вам!», «Хорошая мама, и детки», «С днем рождения. Божественный парень. Солнечный», - пишут в комментариях.

На своей официальной странице Кристина Орбакайте показала видео с Дени, когда ему было 12 лет.

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