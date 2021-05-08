В сети бурно обсуждают фото совсем молоденькой Кристины Орбакайте и ее гражданского супруга Владимира Преснякова

Архивный снимок появился на фанатской страничке старшей дочери Аллы Пугачевой в Instagram, передает Politeka.net.

В кадре можно увидеть юную Кристину Орбакайте в красном платье, и первого гражданского мужа, музыканта Владимира Преснякова – младшего. Он позирует в белой рубашке.

На фото они запечатлены в самом начале своего романа. Звезды в те годы были безумно счастливы вместе.

«Нельзя вернуть упущенное время,

Все остальное, можно изменить...», - гласит подпись снимка.

Пользователи сети жарко комментируют увиденное, при этом мнения людей разделились. Одним оказалось жаль, что звездная пара рассталась

"Мне, почему то жаль, что эта пара рассталась. Конечно, они счастливы...но.мне жаль, что так получилось".

А другие поклонники посчитали, что не стоит ни о чем жалеть.

" И не надо ничего возвращать и ни о чем не надо жалеть... Все у тебя хорошо и без Володи и у него, как я понял тоже. А Вы с ним рано или поздно, так или иначе расстались-бы, т.к. уверен именно мужчина в паре должен нежно любить, а женщина (девушка) в свою очередь может любить, а может сама даже не любя позволять себя любить и при этом длительные отношения и крепкая семья у них сохранятся 100%. А вот если наоборот - развод неизбежен".

Однако все согласились, что на этом снимке они очень красивые.

"Красивые настоящие 👍🏻",

"Какие молоденькие",

"Красивые,счастливые.И сейчас каждый из вас счастдивый в своей семье!!!".

Были и другие комментарии.

"Кристине завидно что у Преснякова хорошая семья и красивая жена вот и выставляет постоянно это фото".

Напомним, что Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков–младший были вместе с 1986 по 1997 год. В 1991 году от этих отношений в столице Англии, Лондоне, на свет появился их общий сын Никита Пресняков. Он пошел по стопам звездных родителей и стал музыкантом.

Напомним, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".

Как сообщала Politeka, Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".

Также Politeka писала, что 49-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте крепко обхватил известный россиянин, фото уже в сети: "Шикарно смотритесь".