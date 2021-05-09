В сети показали архивное фото Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Как передает Politeka.net, в комментариях начались бурные обсуждения внешности Примадонны и ее дочери.

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в семье знаменитой певицы и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. Когда девочке исполнилось два с половиной, родители развелись.

Хоть из-за насыщенного концертного графика матери раннее детство артистки прошло в окружении бабушки и дедушки, но теплые моменты в их жизни все же были.

"Сами на себя тут не похожи", - говорится в подписи к снимку, на котором Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте были совсем молодые.

В сети начали обсуждения внешности звездный артисток.

"Вот именно здесь они и похожи сами на себя, а сейчас они выглядят, как карикатура самих себя", "Как раз тут то они на себя похожи. И очень даже симпатичней, чем сейчас", "А с чего вы взяли что не похожи? Алла такая и была", "Извините, они здесь молоденькие, а сейчас возраст. И то он их не портит. Кристинка и сегодня хорошенькая. Да и вообще, хорошая у них семья и красивая", "Такие и были на самом деле, без ботокса, подтяжек и т.д. Живые лица, а не фарфоровые куклы", - писали в комментариях под постом.