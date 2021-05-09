В сети показали архивное фото Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте
Как передает Politeka.net, в комментариях начались бурные обсуждения внешности Примадонны и ее дочери.
Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в семье знаменитой певицы и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. Когда девочке исполнилось два с половиной, родители развелись.
Хоть из-за насыщенного концертного графика матери раннее детство артистки прошло в окружении бабушки и дедушки, но теплые моменты в их жизни все же были.
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"Сами на себя тут не похожи", - говорится в подписи к снимку, на котором Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте были совсем молодые.
В сети начали обсуждения внешности звездный артисток.
"Вот именно здесь они и похожи сами на себя, а сейчас они выглядят, как карикатура самих себя", "Как раз тут то они на себя похожи. И очень даже симпатичней, чем сейчас", "А с чего вы взяли что не похожи? Алла такая и была", "Извините, они здесь молоденькие, а сейчас возраст. И то он их не портит. Кристинка и сегодня хорошенькая. Да и вообще, хорошая у них семья и красивая", "Такие и были на самом деле, без ботокса, подтяжек и т.д. Живые лица, а не фарфоровые куклы", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".
Как сообщала Politeka, Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".
Также Politeka писала, что 49-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте крепко обхватил известный россиянин, фото уже в сети: "Шикарно смотритесь".