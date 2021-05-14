Дочь известного шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, Лиза, покорила нежным образом
Дочкой-красоткой похвастался Галкин на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Девочка в розовом», - подписал он снимок.
Лиза на фото запечатлена в нежно-розом тренче, из-под которого видны белые колготки с узором. Девочка стоит в лучах солнца и улыбается на камеру.
Снимок восхитил даже Светлану Лободу.
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«Конфетка», - написала она.
Крометого, "лайки" поставили также Николай Басков, София Ротару, Кристина Орбакайте.
Не поскупились на комплименты и поклонники звездного российского семейства.
«Какая милая розовая принцесса», «Мне очень нравится , как одеваете Детей ! Со вкусом , модно и по Детски Чаще всего сейчас детей одевают модно , но чрезмерно Взросло», «Такая Лиза милая девочка, само очарование🔥», «Красотка», «Что за чудо», «Лиза, красавица☺️Солнышко ей к лицу», «О, Лиза, в тренде», «Красотулька в розовом», «Наша принцесса ❤», - пишут в комментариях.
Как известно, Лиза Галкина вместе со своим братом, Гарри, появилась на свет 18 сентября 2013 года. Сейчас они уже школьники. Лиза и Гарри осваивают иностранные языки, занимаются спортом, поют, танцуют и регулярно демонстрируют многие другие таланты, о которых их мама и папа часто рассказывают в соцсетях.
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