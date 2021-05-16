Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, готовиться встретить свое 50-летие
Как передает Politeka.net, российская певица напомнила о грядущем празднике на своей странице в Инстаграм.
«Подготовка к Дню Рождения вырабатывает антитела», - написала она.
25 мая Кристине Орбакайте исполняется 50 лет.
Орбакайте показала фото, на котором запечатлена в оригинальном черном наряде. На ее лице насыщенный макияж с акцентом на глаза.
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«Кристина! Желаю, чтобы все мечты сбывались!!!❤️ Вы очаровательны и очень талантливы», «Красавица!❤ Стильная! 😍», «Самая лучшая», «Неужели 50? Отличная форма, выглядите шикарно», «Моя звезда», «Копия Алла», «Очень стильная и красивая», «Красотка! С каждым годом расцветает», «Бабушка Кристя», «Проведете не хуже Филиппа Киркорова?», «Как похожа на мать», «Сначала глянула на фотку, подумала Буланова», - пишут в комментариях.
Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в семье знаменитой певицы и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. Когда девочке исполнилось два с половиной, родители развелись.
Из-за насыщенных концертных графиков папы и мамы маленькая Кристина жила то у бабушки и дедушки в Литве, то у других бабушки и дедушки в Москве. После развода Пугачевой и Орбакаса осталась жить у родителей Примадонны в Москве
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