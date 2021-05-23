Известная российская певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала себя на престижной премии

Как пишет Politeka.net, 49-летняя Кристина Орбакайте, как и легендарная мама, стала популярной певицей. Красотка преуспела не только в карьере, но и личной жизни. У звезды трое детей, старшему из которых уже 30 лет. Не забывает артистка и о социальных сетях, где активно подогревает интерес к своей персоне.

На фото, которое Кристина опубликовала в Инстаграм, звезда показалась в платье, которое одной рукой подняла. Красотка стояла у фото-зоны, демонстрируя идеальную фигуру.

"Космическая премия", - написала Орбакайте под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Космическая кристина", "Платье, а кто дизайнер, если не секрет", "Как всегда у Вас самый стильный образ на дорожках", "Шикарная и самая красивая на премии", "Роскошная, кристина, любим вас", "Кристина прекрасна, всегда со вкусом одета. Это нынче редкость. Браво!".

Сообщалось, что Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, готовиться встретить свое 50-летие.

«Подготовка к Дню Рождения вырабатывает антитела», - написала она.

25 мая Кристине Орбакайте исполняется 50 лет.

Орбакайте показала фото, на котором запечатлена в оригинальном черном наряде. На ее лице насыщенный макияж с акцентом на глаза.

Напомним, Орбакайте показала резко повзрослевшую внучку Пугачевой

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