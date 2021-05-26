Российская певица и актриса Кристина Орбакайте шумно отпраздновала свой 50-летний юбилей

Как передает Politeka.net, на празднике у дочки Аллы Пугачевой собрались практически все звезды российского шоу-бизнеса. Была на празднике и сама примадонна, которая сверкала и веселилась в пышном платье. Кристина Орбакайте была одета в невероятной красоты платье белого цвета. Артистка выбрала наряд с очень глубоким декольте, продемонстрировав, что ее красота неподвластна возрасту.

Пришел на праздник к матери сын Кристины Никита Пресняков вместе со своей красоткой-женой. Модель Алена Краснова выбрала для праздника светлое платье, которое гармонировало с нарядом Кристины. На фото, которое Алена опубликовала в сети, парочка стояла возле своей матери.

«Спасибо @orbakaite_k за душевный вечер. Любим!», - подписала фото Краснова.

В комментариях и Алене, и Кристине оставили массу комплиментов. Поклонники отметили, что они очень похожи.

«Как две сестрички», «Кристина! Вы очарование и красота!», «Красивые невероятно», «Прекрасное фото! Счастья Вам!», «Какие вы все красивые, пусть так будет всегда», «Богини», «Грустная невесточка. Наверное влюбилась», «Кристи икона стиля», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Орбакайте показала резко повзрослевшую внучку Пугачевой: "Уже девушка в ней просыпается".

Как сообщала Politeka, Орбакайте затмила всех звезд, выйдя на красную дорожку, кадры: "Самая красивая".

Также Politeka писала, что 49-летняя Орбакайте вышла в свет с двухметровым мужем, в сети ахнули: «Они даже похожи…».