Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте вийшла в світ зі своїм чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим

Як пише Politeka.net, Земцов - третій чоловік Орбакайте. Вони познайомилися в 2004 році, а вже в 2005 році одружилися. Чоловік молодший артистки на 6 років. У день їх знайомства він навіть не впізнав артистку, оскільки був далекий від трендів російської естради.

Сьогодні пара виховує дочку Клавдію. На відміну від попередніх двох шлюбів, цей шлюб Христини шанувальникам здається щасливим. На свіжих фото Христина і Михайло позували у вечірніх нарядах. Разом вони відвідали світський захід у Москві.

"Поринули в модне, весняне життя! На показі", - підписала фото зірка.

У коментарях парі залишили масу приємних слів. Багато хто здивувався зросту Михайла, який становить 198 см. Це майже два метри.

"Які ви красиві", "який високий", "щасливий коли ти поруч", "красені", "Христина! Ви дуже красива пара! Я люблю вашу маму і всю вашу сім'ю!", "Красива пара", "приємна, красива пара, що викликає позитивні емоції", "самий адекватний чоловік, вони навіть схожі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте позувала в ресторані з 9-річною донькою. Перед дівчатами на столі стояла піца.

Нагадаємо, що Орбакайте влаштувала "покатушки" на яхті з колишнім чоловіком Пугачової Кіркоровим:"Нам є що згадати".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте готується відсвяткувати 50-річчя, як зараз виглядає дочка Пугачової: "бабуся Крістя".

Також Politeka писала, що Орбакайте показала дорослу внучку Пугачової:"вже дівчина в ній прокидається".