Відома російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала себе на престижній премії
Як пише Politeka.net, 49-річна Крістіна Орбакайте, як і легендарна мама, стала популярною співачкою. Красуня досягла успіху не тільки в кар'єрі, а й особистому житті. У зірки троє дітей, старшому з яких вже 30 років. Не забуває артистка і про соціальні мережі, де активно підігріває інтерес до своєї персони.
На фото, яке Христина опублікувала в Instagram, зірка здалася в сукні, яку однією рукою підняла. Красуня стояла біля фото-зони, демонструючи ідеальну фігуру.
"Космічна премія", - написала Орбакайте під фотографією.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чудова", "Космічна Христина", "сукня, А хто дизайнер, якщо не секрет", "як завжди у Вас найстильніший образ на доріжках", "шикарна і найкрасивіша на премії", "розкішна, Христина, любимо вас", " Христина прекрасна, завжди зі смаком одягнена. Це нині рідкість. Браво!".
Повідомлялося, що Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, готуватися зустріти своє 50-річчя.
"Підготовка до Дня Народження виробляє антитіла", - написала вона.
25 травня Христині Орбакайте виповнюється 50 років.
Орбакайте показала фото, на якому зображена в оригінальному чорному вбранні. На її обличчі насичений макіяж з акцентом на очі.
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