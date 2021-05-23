Відома російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала себе на престижній премії

Як пише Politeka.net, 49-річна Крістіна Орбакайте, як і легендарна мама, стала популярною співачкою. Красуня досягла успіху не тільки в кар'єрі, а й особистому житті. У зірки троє дітей, старшому з яких вже 30 років. Не забуває артистка і про соціальні мережі, де активно підігріває інтерес до своєї персони.

На фото, яке Христина опублікувала в Instagram, зірка здалася в сукні, яку однією рукою підняла. Красуня стояла біля фото-зони, демонструючи ідеальну фігуру.

"Космічна премія", - написала Орбакайте під фотографією.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "Космічна Христина", "сукня, А хто дизайнер, якщо не секрет", "як завжди у Вас найстильніший образ на доріжках", "шикарна і найкрасивіша на премії", "розкішна, Христина, любимо вас", " Христина прекрасна, завжди зі смаком одягнена. Це нині рідкість. Браво!".

Повідомлялося, що Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, готуватися зустріти своє 50-річчя.

"Підготовка до Дня Народження виробляє антитіла", - написала вона.

25 травня Христині Орбакайте виповнюється 50 років.

Орбакайте показала фото, на якому зображена в оригінальному чорному вбранні. На її обличчі насичений макіяж з акцентом на очі.

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