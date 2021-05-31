67-летний певец Борис Моисеев, который давно не появлялся на публике после перенесенного инсульта, посетил пышное празднование 50-летия Кристины Орбакайте

Новое видео, на котором запечатлено, как Моисеева обнимает Алла Пугачева, появилось в Сети, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

67-летний артист сидел за одним из столов. Певец, который 11 лет назад перенес инсульт, выглядел хорошо и был аккуратно подстрижен. Нарядная Примадонна стояла возле него.

Кстати, артист пожалуй единственный из гостей соблюдал все правила, введенные в связи с пандемией, и на протяжении всего мероприятия не снимал защитную маску.

Пользователи Сети обрадовались, увидев Моисеева на публике.

«Супер, я только недавно, вспомнила Бориса Моисеева, и подумала, наверно Алла Пугачёва помогает ему? И вот, как приятно», «Молодец Алла, что пригласила на мероприятие Моисеева, ему то приятно», - пишут в комментариях.

Как известно, Борис Моисеев в декабре 2010 года перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться — у 66-летнего артиста парализованы верхняя губа и левая рука, затруднена речь.

В сентябре 2020 года близкие артиста сообщили, что его состояние ухудшилось. СМИ со ссылкой на адвоката, телевизионного эксперта Тамару Пухову писали, что прикованный к постели Моисеев оказался без средств к существованию, ему даже не на что купить продуктов.

Однако сам Борис Моисеев это опровергал.

Напомним, Пугачева не сдержала чувств к разбитому инсультом Моисееву: «Боряшка, люблю…»

Как сообщала Politeka, крик души тяжело больного Бориса Моисеева: "Я пенсионер, который хочет покоя!"

Также Politeka писала, что раскрыт страшный диагноз Моисеева, близкие готовятся к худшему: "Боря угасает на глазах".