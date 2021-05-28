Старший сын певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита Пресняков, рассказал, как относится к детям своей бабушки
В 2013 году у шоумена Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой, с помощью суррогатной матери родились двойняшки, Гарри и Лиза, передает Politeka.net.
В своем новом интервью в передаче "Судьба человека" внук примадонны, артист Никита Пресняков, рассказал, как относится к ее детям.
По словам Никиты, он обожает ребятишек, которые ему приходятся дядей и тетей. Однако в степень родства из-за разницы в возрасте - от них это пока скрывают — Лиза и Гарри младше своих племянников и племянницы.
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По словам певца, пока от детей скрывают, что они дядя и тетя, ведь это для них может показаться странным.
"Они офигенские, я обожаю их. Гарри уже нравится тяжелая музыка, он любит Linkin Park, как и я. Он играет на пианино, а Лиза очень артистичная. Общаешься с ними и не веришь, что им семь!", - поделился внук Пугачевой.
Также в интервью Никита рассказал, что развод родителей пережил нормально, ведь часто виделся с отцом они проводили совместный активный отдых. Однако парень считает себя трудным ребенком, ведь был панк-рокером и очень вспыльчивым.
"Помню, мне было 13 лет, меня не пустили к другу на день рождения, я швырнул стол. Так меня бомбило. Вся эта энергия у меня из ушей просто перла", - поделился Никита.
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