Дочь и сын известного пародиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, замиловали совместным снимком дома

Лиза Галкина вместе со своим братом, Гарри, появилась на свет 18 сентября 2013 года, передает Politeka.net. Несмотря на то, что малышам всего семь лет, у них уже есть собственные фанаты.

В соцсетях появляются группы, посвященные детям звезд. Пользователи сети делают репосты разных фото и видео детей, которые часто размещает их отец.

В этот раз на одной из фан-страниц, посвященных Лизе опубликовали фото брата и сестры. Гарри с Лизой сидят возле большого окна в пол и позируют на камеру. Девочка в красивом платье с мультяшными героями и заложеными волосами, а мальчик в полосатой футболке и спортивных штанах.

"Всем отличного выходного дня)) ❤️😘", - написали авторы поста.

За 2 часа публикация собрала более 5 тысяч лайков и много комментариев.

"Красавчики❤️", " Малыши будьте счастливы вы два ангелочка появились пусть только добрые, светлые люди вас окружают будьте счастливы♥️🌹😊 ", " Какая прелесть эти детки! ", " Спасибо, и вам чудесных и нарядных дней Красавицы- Весны!❤️❤️❤️ ", " Прелесть ", "Какие чудные лапулечки❤️❤️❤️", " Спасибо большое, Дети.! Спасибо.! В день моего юбилея, рада видеть вас! 😍😍❤️❤️😍😍И вам всего, всего хорошего.! ВЕСНА НЫНЧЕ КАКАЯ!..!.! ВСЁ ЦВЕТЁТ!", - написали пользователи сети.

Напомним, Дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

Как сообщала Politeka, Пугачева щегольнула стройными ножками на каблуках рядом со стильно одетой Лизой: "дочь берет пример с мамы".

Также Politeka писала, Расфуфыренная Пугачева рядом с дочкой напугала видом на случайном фото: "Со старушкой...".