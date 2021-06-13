На Аллу Пугачеву обрушилась волна критики из-за фото в коротком платье

Как передает Politeka.net, фото 72-летней артистки появилось на одной из фан-странице в Инстаграме.

Алла Пугачева запечатлена рядом с супругом Максимом Галкиным.

«Я люблю тебя не только за то, кто ты есть, но и за то, кем я стала рядом с тобой. Люблю тебя не только за то, что ты сделал из себя, но и за то, что ты делаешь из меня. Я люблю тебя за ту часть меня, которую ты во мне раскрываешь», - подписан снимок.

Певица одета в короткое черное платье с объемным низом, поверх она набросила легкую куртку.

Реакция на фото оказалась не самой приятной.

«Ножки проблемные можно уже не оголять», «Ноги можно было не раскрывать, а так здорово», «Я тоже считаю что ножки ужас, портят всю картину», «Что у старушки с ногами?», «Это не с ногами, а с головой проблема, зачем их она показывает я тоже не понимаю», «Ну это что? Нет уважения ни к себе ни к людям, зачем показывать то что нужно скрывать под одеждой, выставлять себя на посмешище, платья другой длины нет?», - пишут в комментариях.

В то же время другие пользователи Сети восхищаются Пугачевой, и желают счастливой жизни с Галкиным.

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