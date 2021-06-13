Фото Аллы Пугачевой вызвало бурную реакцию в Сети

Как передает Politeka.net, фото появилось на одной из фан-странице в Инстаграме. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

«Практически каждой женщине жизнь дает возможность превратиться в красавицу. Но не все ее используют. Чтобы стать красивой, надо верить в свою привлекательность, ежедневно работать над внешностью и от многого ради нее отказываться», - подписан кадр.

Пугачева позировала в черной кофточке с открытыми плечами. Артистку засыпали комплиментами.

«Красотка», «Быть Аллой это каждодневный труд. Не каждый может ею стать...», «Алла вы красотка!», «Здорово, с каждым годом все моложе», «Алла Борисовна явно не из ленивых. Она прекрасна и в этом прежде всего её заслуга», «Вот такая причёска ей очень сильно идёт», «Хороша! Вы прелесть», «Шедевр 🔥❤ Такое фото должно висеть в галерее👏👏», - пишут в комментариях.

В то же время другие упрекают Примадонну в злоупотреблении услугами пластических хирургов.

«Ой, ну кто бы говорил?! Сама ходячая пластическая хирургия!! И фотошоп!», «Чтобы стать красивой на старости лет, надо сделать столько же операции, сколько Пугачева», «Фотошоп через чур», - комментируют фото.

Напомним, Пугачева на празднике Орбакайте приласкала разбитого инсультом Моисеева: «Вот, как приятно».

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