Известная российская певица Алла Пугачева и ее звездный супруг Максим Галкин уже более семи лет являются родителями двойняшек Гарри и Лизы

Как сообщает Politeka.net, детей паре родила суррогатная мать. Практически с младенчества дети звезд на виду. Максим Галкин активно делится с поклонниками видео и фотографиями со своими детьми, показывая их таланты и повседневную жизнь.

Стоит отметить, что Лиза и Гарри уже и сами стали настоящими звездами. В сети у них есть масса фан-страничек, где публикуют архивные фото с ними. На одной из таких страниц появился снимок с еще совсем маленькими детьми. Лиза была наряжена в красивое платье, а Пугачева и Галкин светились от счастья рядом с малышами.

«Семья — единственный устойчивый краеугольный камень, который я знаю. Так же как и единственное по-настоящему работающее учреждение, которое мне известно, является семьей», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных слов.

«Какая красивая и счастливая семья, приятно смотреть», «Счастья вам и любви», «Красивая семья», «Какие Вы классные, очаровательные! Просто глаз не отвести», «Скажу просто - это счастье», «Какая прелесть самое лучшее фото. Лизонька сладкая девочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды".

Как сообщала Politeka, Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй".

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