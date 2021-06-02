Популярная модель и певица Даша Астафьева на отдыхе забыла о скромности, показывая фигуру

Исполнительница наслаждается отдыхом и активно публикует в социальной сети Инстаграм кадры, на которых без смущения демонстрирует всю роскошь, в которой оказалась. Понежившись у бассейна, Даша решила записать ролик, в котором хвастнула и фигурой после плавания.

В ролике Даша поплавала перед камерой и появилась прямо перед объективом в мокром красном купальнике. Выгнувшись у бортика бассейна, Астафьева кокетливо улыбнулась на камеру.

«Маякни, если я помещаюсь в твой экран)) Ставь «+» , или «-» ,если все же пришлось его повернуть», - написала Даша.

Поклонники тут же ответили:

«Даша, Вы идеал женской фигуры и внешности в целом!💣 Обожаю смотреть на Вас🥰. Сохраните себя пожалуйста такой же максимально натуральной🙏. Сил уже нет смотреть на этих перешитых молодых блогеров 😥; Райское место ❤️и ты ангел ❤️🧿; Если фигура немного раздражает, какой знак ставить?; Эталон женственности и красоты; Максимальная натуралочка; Самое главное,всё свое родное и без фальши Браво👏; Даша с возрастом не меняется, только краше».

Отметим, Даша не так часто отправляется на отдых в заграницу, однако любит отдыхать в курортных зонах в пределах страны. Довольно часто Астафьева показывает, как посещает бассейны, ездит на пляж летом или ходит в сауну зимой или на спа-процедуры.

В этот раз артистка поделилась кадрами из жаркого мини-отдыха у бассейна в месте, которое ее просто покорило.

«Что еще вам рассказать, ребята? Самая главная достопримечательность отеля – это вкус, всегда и во всем. Это была возможность побыть наедине с природой и своими мыслями. Была только я» - написала Даша под серией кадров у бассейна.

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