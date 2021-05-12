Популярная певица Даша Астафьева рассказала о главном модном аксессуаре своей молодости

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева, которая не так давно попала в больницу с тяжелым диагнозом, уже поправилась и продолжает радовать своих фанатов яркими выходками. так, в этот раз звездная красотка показала в своем Instagram очаровательные кадры из новой фотосессии, на которых позирует в интересной локации.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена на пирсе, а за ее спиной видно красивые яхты. На прогулку к морю красотка вышла в стильном наряде – на ней длинное красно-черное платье интересного фасона, которое отлично легло по фигуре. Свой образ она дополнила массивными ботинками и небольшой черной сумочкой через плечо. Также можно заметить, что певицы новая прическа – она заплела афрокосички и собрала их в аккуратный пучок на затылке, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Астафьева написала: "Напоминалка вам о том, что порой надо будить в себе человека... Просто сбежать от всех забот и обязанностей! Насладиться этим преступлением, вдоволь упиться тем, что приносит вам удовольствие!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фото Даши, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Как захотелось на яхту! Под парус", "Красивая", "Царица", "Какая красивая леди, очаровательная", "Очень красиво", "Люблю тебя", "На тебе даже пакет из Макдональдса будет выглядеть волшебно", - пишут фанаты.

Напомним, мы рассказывали о том, Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями.

Как сообщала Politeka, Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".