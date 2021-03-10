Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, как развлекалась со звездными красотками, на съемках клипа Насти Каменских

Ранее Каменских объявила о том, что готовится выпустить видео на песню «Девочки рулят». К съемкам клипа певица подошла очень серьезно и пригласила поучаствовать в них целый «десант» из звездных красоток. Так, к съемкам присоединились ведущая Леся Никитюк, дизайнер и жена Позитива Аня Андрийчук-Завгородняя, популярная блогерша Таня Парфильева, а также певица Даша Астафьева. Последняя поделилась в своем Инстаграм снимком со съемок.

«Скоро у маленькой моей любимой помадки-кудряшки Каменских выходит новое видео на песню #ДевочкиРулят. А мы пока присядем, подождём...Летят поцелуи Ане Андрийчук, Тане Парфильевой, Лесе Никитюк и персику Соне Плакидюк», - написала певица.

На снимке знойные подружки сидят рядом, вытянув перед собой длинные стройные ножки. Астафьева позирует в роскошном платье под кожу с глубоким декольте. Короткая юбка позволяет зрителям оценить ее ноги в колготках в сеточку.

В центре снимка оказалась Никитюк, которая всегда славилась своими длинными ногами. Для того, чтобы показать их во всей красе, ведущая выбрала дерзкое мини.

Поклонники красоток пришли в восторг от этого снимка.

«Нереальные. Как же сложно дождаться», «Банда красоток!», «Ух какие», «Эстетической взрыв сколько красоты на одном фото», - пишут люди.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".

Как сообщала Politeka, эффектная Астафьева дала волю своей внутренней хищнице в леопардовом белье: "Совести ноль".

Также Politeka писала, что смелая Астафьева случайно показала бюст в клипе Каменских: "Даша хороша!".