Известная украинская фотограф Соня Плакидюк показала жаркое фото певицы Даши Астафьевой

Как сообщает Politeka.net, известная фотограф и эксперт шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк широко прославилась своими фотосессиями украинских звезд. В какой-то момент девушка и сама стала знаменитостью, а попасть к ней на фотосессию мечтает едва ли не каждая девушка в стране. Свои работы Соня часто выкладывает в микроблоге в Instagram. Так недавно она опубликовала жаркий кадр, на котором запечатлела популярную певицу Дашу Астафьеву. Правда, звезду на этом снимке очень сложно узнать.

Как видно, снимок был сделан в интересной атмосферной локации в синих тонах, а модель на нем появилась в очень соблазнительном образе и смелой позе. На этом снимке Даша демонстрирует все свои прелести – упругий бюст, плоский животик, бесконечные ноги. А из одежды на ней только страстный красный комплект белья и красная лента, завязанная на шее. Волосы певицы здесь в короткой темной стрижке-каре, а на лице яркий макияж. Выглядит этот кадр очень эффектно и завораживающе, поклонники просто в восторге.

В подписи к фотографии Соня Плакидюк рассказала, что у нее много работы, поэму не всегда есть время что-то публиковать в соцсетях. "Недавно меня спросили снимаю ли я еще – может показаться, что я занимаюсь исключительно бантиками и отбором моделей. А я так много снимаю, что мне некогда это все поститься", - признается фотограф. "Поставила напоминание публиковать свои работы – надеюсь, это так же интересно, как мой шпагат и романтические отношения. На фотографии – сами знаете кто", - добавила Соня.

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