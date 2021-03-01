Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя и рассказала о подружке

На фото звезда позировала в красном наряде, лежа на полу. Соня задрала ножки, показывая свои длинный каблук. Образ Плакилюк дополнила черным париком и ярким мейкапом. Кадр получился очень зажигающим и даже дерзким, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в одной из социальных сетей Интернета.

"Янка снимает меня уже полжизни. Мы друг на друге учились фотографировать. Как видите - научились", - написала Соня под фототографией, что опубликовала в Инстаграм.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Поскользнулась?", "Соня, что за платье", "Шикарная", "Увидев Ваш образ, почему то вспомнила об Алле Пугачевой в клипе "Будь или не будь", "Прелестно", "Супер-ярко".

Мы писали, что популярная отечественная фешн-фото Соня Плакидюк показали свои поздние развлечения с красотка шоу "Супер Топ-модель по-украински".

Все три красотки одеты в черное, а на голове у них можно заметить фирменные повязки отеля. Фотограф и модели демонстрируют на камеру забавные выражения лица, словно подружки, которые собрались повеселиться вместе.

Напомним, бескомплексная Соня Плакидюк показала себя в туалете и нарвалась на хамство

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