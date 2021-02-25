Известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась ярким селфи с модным образом

Вчера Соня решила ответит на самые популярные вопросы своих поклонников в Инстаграм. При этом звезда не стала скрывать какие-либо детали из своей жизни. В привычной острой манере фотограф ответила на множество вопросов, сопроводив комментарии своими фото.

Также Плакидюк не забыла показать себя, отвечая на вопрос о своем росте. Она сказала, что ее рост – 180 см и показала заодно фигуру в одном черном комбинезоне с надписью "Playboy". Ушки зайчика и удобные тапочки создали прикантно-домашний образ для фотографа, которая не стала скрывать свое тело.

Как отлично выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни, Плакидюк знает достаточно давно, ведь успела поработать с самыми известными украинскими звездами и моделями.

По мнению Сони, ухаживать за собой и быть здоровой очень просто. Достаточно не ложиться спать с косметикой на лице, спать свою суточную норму часов и следить за тем, что вы едите. В частности, Соня отмечает, что раньше у нее были проблемы с кожей и лишь после смены уходовой косметики, а также смены рациона на более качественный, сбалансированный витаминами, ей удалось подлечить себя.

До этого мы писали что знаменитость не могла не поделиться любительским фото на своей странице в Instagram. Как видно, для прогулки Соня выбрала черную кожаную куртку, отделанную розовым мехом. Под низ она одела блузку с большим бантом на шее, а также черные штаны.

"Сочетание розового и чёрного😍😍😍Красотка👍; "Новый зайчик Playboy👍👍", " Ох и Соня 🔥🔥🔥🔥Огнище 🔥", "Бомбезная", "Я люблю тебя", - пишут в сети.

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