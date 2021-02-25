Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала, что решила сделать

На кадрах Соня показалась в парикмахерском кресле. Девушка решила укоротить волосы, разрешив своему мастеру Михаилу отрезать 30 см. Фотограф весь процесс снимала на телефон, показывая, сколько отрежут ей волос. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Оплакивает своих малышей", - написала красотка.

"Сколько режем? 1. Убираем кончики (хоть они и не секутся). 2. 10 см. 3. 15 см. 4. Возвращаем каре", - задала вопрос и предложила выбрать ответ Плакидюк.

"Ну что Мишанечка, давай на сантиметров 30. Попрощайся со своими малышами, я тебе отдам хвостик", - сказала в ролике Соня.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь красотка выбросила кадры в сторис Инстаграм.



Спустя некоторое время Соня в Инстаграм показала результат своего решения.

Мы писали, что известный фотограф и судья украинского шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась ярким селфи с модным образом.

Плакидюк не забыла показать себя, отвечая на вопрос о своем росте. Она сказала, что ее рост – 180 см и показала заодно фигуру в одном черном комбинезоне с надписью "Playboy".



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