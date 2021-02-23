Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", впечатлила яркими и смелыми образами

Красотка пленит своей натуральной и яркой внешностью, приковывая внимание большого количества поклонников, пишет Politeka.net. Плакидюк решила ответить на вопросы пользователей сети в Инстаграм, подкрепив сообщения соблазнительными снимками.

Так, известный фотограф на одном из кадров появилась в прозрачном боди, сквозь которое пробивались самые пикантные детали.

Ткань обтянула прелести звезды, выделив стройную талию.

В руках Соня держала твёрдую плеть, которой придавила раздетого молодого человека. Оба смотрели в камеру.

"На какую страсть вам не жалко денег?", - поинтересовался у звезды один из подписчиков.

"На белье и подарки", - ответила модель.

В другом кадре звезда предстала в длинном черном платье, из длинного разреза которого она выставила длинную ножку в красных чулках. Такое фото наверняка заставит любого мужчину пускать слюнки.

"Ты любительница чулков?", - спросил один из поклонников.

"Я не любительница. Я профи", - ответила Плакидюк.

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк родилась 9 февраля 1989 года. Будущая звезда увлеклась фотографированием в 14-15 лет. Тогда это казалось баловством.

Звезда хотела себя связать с другой деятельностью и окончила магистратуру в КПИ по специальности “электрокибернетика”, однако хобби переросло в настоящую профессию.

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