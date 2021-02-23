Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", впечатлила яркими и смелыми образами
Красотка пленит своей натуральной и яркой внешностью, приковывая внимание большого количества поклонников, пишет Politeka.net. Плакидюк решила ответить на вопросы пользователей сети в Инстаграм, подкрепив сообщения соблазнительными снимками.
Так, известный фотограф на одном из кадров появилась в прозрачном боди, сквозь которое пробивались самые пикантные детали.
Ткань обтянула прелести звезды, выделив стройную талию.
В руках Соня держала твёрдую плеть, которой придавила раздетого молодого человека. Оба смотрели в камеру.
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"На какую страсть вам не жалко денег?", - поинтересовался у звезды один из подписчиков.
"На белье и подарки", - ответила модель.
В другом кадре звезда предстала в длинном черном платье, из длинного разреза которого она выставила длинную ножку в красных чулках. Такое фото наверняка заставит любого мужчину пускать слюнки.
"Ты любительница чулков?", - спросил один из поклонников.
"Я не любительница. Я профи", - ответила Плакидюк.
Ранее мы писали, что Соня Плакидюк родилась 9 февраля 1989 года. Будущая звезда увлеклась фотографированием в 14-15 лет. Тогда это казалось баловством.
Звезда хотела себя связать с другой деятельностью и окончила магистратуру в КПИ по специальности “электрокибернетика”, однако хобби переросло в настоящую профессию.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" превратилась в озорную девочку в новом образе
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