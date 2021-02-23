Известный фотограф, судья "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк насмешила личным видео с телеведущей Лесей Никитюк
Соня прославилась невероятными фото, а также успела заснять для многих модных глянцев самых популярных украинских селебритис, в том числе и своих коллег. При этом рыжеволосую красавицу считают самым саркастичным экспертом проекта «Супер Топ-модель по-украински».
Так как Саня любит эксперименты и не боится подшутить, мноие желают видеть ее новые фотоработы. Недавно звезда ответила на интересующие поклонников вопросы по этому поводу, а также рассказала о личном и разных мелочах из жизни
Соня Плакидюк – эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое много сезонов снимает Новый канал, с которым также сотрудничает и Леся Никитюк, поэтому неудивительно, что звезда сдружились.
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В своих стори Соня показала, как проводила время с Лесей, разрезая сладкий торс с собственным изображением. Телеведущая же не сдержалась и изобразила страсть от предвкушения – таким вкусным им показался торт.
Также у себя в Инстаграм красотка опубликовала архивное фото, которое буквально свело ее поклонников с ума. Девушка позировала в платье с экстремальным декольте.
«Каждый раз, когда смотрю на эти фотографии - мысленно записываюсь на стрижку и соломенный блонд. Но не знаю, не буду ли впоследствии плакать по рыжим и длинным. Что скажете?», - подписала фото звезда.
«Сонечка, рыженьких так мало, не надо вам ваши волосики портить, для этого есть парики», «Вы будете любой красивая и это жизнь нужно все попробовать», «не надо, у вас удивительное свои волосы. Давай, снимай свой парик и будь собой», «Рыжие и длинные - очень вас украшают!», «Вы непревзойденная с любым волосами! Но рыжие это ваша фишка», «Нет! У Вас очень роскошные волосы!», - пишут пользователи сети.
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