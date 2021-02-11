Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала свежий образ, восхитив фанатов

На фото Соня позирует в "невидимом" плаще и топе. Красотка дополнила образ ярким париком, а на лице и шее можно увидеть цветочки. Плакиюк манила загадочным взглядом, а рукой в рукавичке немножко открыла плащ. Кадр получился очень загадочным и манящим, ведь фотограф выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Лисички на проводе", - написала Соня под публикацией в своем блоге.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали несколько комплиментом красотке:

"Шикарная", "Какая красота", "Разрыв сердечка", "Сонечка, вам так подходят эти цветочки. И к веснушкам".

Мы писали, что закутанная Плакидюк в снегах показала красоты Карпат и похвалилась отрывным отдыхом.

Знаменитости повезло попасть в сказочные Карпаты, которые уже несколько дней засыпает снегом. Волшебные пейзажи девушка показала поклонникам и попрощалась с прекрасным местом, приютившим ее с Дашей Астафьевой.

Напомним, безбашенные Плакидюк и Астафьева ушли вразнос на отдыхе и показали свои приключени

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