Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала свежий образ, восхитив фанатов
На фото Соня позирует в "невидимом" плаще и топе. Красотка дополнила образ ярким париком, а на лице и шее можно увидеть цветочки. Плакиюк манила загадочным взглядом, а рукой в рукавичке немножко открыла плащ. Кадр получился очень загадочным и манящим, ведь фотограф выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Лисички на проводе", - написала Соня под публикацией в своем блоге.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали несколько комплиментом красотке:
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"Шикарная", "Какая красота", "Разрыв сердечка", "Сонечка, вам так подходят эти цветочки. И к веснушкам".
Мы писали, что закутанная Плакидюк в снегах показала красоты Карпат и похвалилась отрывным отдыхом.
Знаменитости повезло попасть в сказочные Карпаты, которые уже несколько дней засыпает снегом. Волшебные пейзажи девушка показала поклонникам и попрощалась с прекрасным местом, приютившим ее с Дашей Астафьевой.
Напомним, безбашенные Плакидюк и Астафьева ушли вразнос на отдыхе и показали свои приключени
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