Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк выдала о себе нечто новенькое

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда огорошила информацией о себе, общаяясь в "сториз" с подписчиками на откровенные темы.

Так, один из фанатов сделал девушке комплимент, задав нескромный вопрос: "У вас шикарная грудь, скажите, пожалуйста, какой размер?"

Плакидюк, конечно, удивилась, но все же решила ответить честно: "Не знаю, зачем вам эта информация, но 75DD если что".

Следом последовал не менее обескураживающий вопрос, ответ на который Соня дала максимально подробный.

"Соня, как вы живете без комплексов? Как научиться?", - поинтересовались у эпатажной красотки.

"Ваши комплексы нужны только маркетологам и токсичным товарищам, - фотограф была категорична. - Первым - для успешных продаж, вторым - для лакомых манипуляций в контексте своей выгоды. Иногда вы тоже используете свои комплексы, как причину всех невзгод. Ведь легче думать, что жизнь летит к чертям из-за кривых ноги (прыщей, маленьких с*сь, дряблой жопулетки - нужно подчеркнуть), а не скотского характера и отсутствия базового самоконтраля (например)".

Ранее мы рассказывали, Плакидюк в прозрачном белье и с плетью в руках вызвала переполох. Девушка позировала не сама, а с полураздетым парнем-моделью.

"На какую страсть вам не жалко денег?", - поинтересовался у звезды один из поклонников

"На белье и подарки", - ответила Плакидюк.

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