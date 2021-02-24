Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала архивное фото

В этот раз Соня показалась совсем без одежды, а волосы оставила распущенными. Плакидюк приняла такую позу, чтобы было видно лицо, а тело практически не присутствовало. Но это не помешало стать кадру довольно провокационным, ведь раздетая звезда выглядит безупречно. Как можно понять, это фото довольно старое и было сделано очень давно, хотя фотограф сама не знает, сколько ему лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сколько мне лет на этой фотке, как думаете? (правильный ответ точно знает Янка", - написала звезда.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"кажется, я помню это фото с жж", "В этот период мы познакомились", "Я тебя такой и узнала, на вконтакте", "энергетика, посыл чувствуется сквозь года", "Прекрасная", "Какая-то соблазнительная молодая француженка. Просто мур, не иначе".

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Так, один из фанатов сделал девушке комплимент, задав нескромный вопрос: "У вас шикарная грудь, скажите, пожалуйста, какой размер?"

Плакидюк, конечно, удивилась, но все же решила ответить честно: "Не знаю, зачем вам эта информация, но 75DD если что".

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