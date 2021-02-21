Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", рассказала о фобиях

На фото Соня позирует в корсете телесного цвета и черной юбке с небольшим разрезом. Плакидюк дополнила образ стильной прической, а на лице можно увидеть бабочку. Фотограф мечтательно посмотрела на насекомое, а пальчиками коснулась подбородка, параллельно прижимая локтем бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У вас есть фобии", - спросил один из фанатов в стторис Инстаграм.

"Я жутко боюсь насекомых, но ради кадра я могу отморозиться даже от крокодила", - написала ответ Соня.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Маркиза ангелов, образы все круче и круче", "Анжелика, где корона?", "Тут и не долго вором стать, чтобы украсть такое сокровище", "Прекрасная миледи", "Сонь, ну богиня", "Вишенка на торте".

Мы писали, что закутанная Плакидюк в снегах показала красоты Карпат и похвалилась отрывным отдыхом.

Плакидюк похвасталась видом с балкона отеля в котором праздновала свое 32-летие. Знаменитости повезло попасть в сказочные Карпаты, которые уже несколько дней засыпает снегом.

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