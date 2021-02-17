Известный фотограф, судья "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк впечатлила округлыми формами в откровенном наряде

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала архивное фото, которое буквально свело ее поклонников с ума. Девушка позировала в платье с экстремальным декольте. Вырез был настолько огромным, что было видно нижнее белье звезды. Кроме этого, пышный бюст красотки так и норовил выпрыгнуть наружу. Образ стал еще пикантнее благодаря белому парику.

«Каждый раз, когда смотрю на эти фотографии - мысленно записываюсь на стрижку и соломенный блонд. Но не знаю, не буду ли впоследствии плакать по рыжим и длинным. Что скажете?», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу комплиментов и советов.

«Сонечка, рыженьких так мало, не надо вам ваши волосики портить, для этого есть парики», «Вы будете любой красивая и это жизнь нужно все попробовать», «не надо, у вас удивительное свои волосы», «Рыжие и длинные - очень вас украшают!», «Вы непревзойденная с любым волосами! Но рыжие это ваша фишка», «Нет! У Вас очень роскошные волосы!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что безбашенные Плакидюк и Астафьева ушли вразнос на отдыхе и показали свои приключения: "Если вы дядя, позвоните нам".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала фото в постели и выдала свой отельный номер: "Не боитесь?..".

Также Politeka писала, что жгучая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" завлекла соблазнительным образом: "Разрыв сердечка".